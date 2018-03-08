Скотланд Ярд сообщил, что судмедэксперты установили состав нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, также было сказано, что расследование ускорилось.
Британия уполномочена заявить
В случае обнаружения следа любого иностранного правительства Соединенное Королевство даст на случившееся в Солсбери соответствующий происшедшему ответ, заявил глава МИД Британии. В четверг утром Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и полицейский, прибывший на место происшедшего, находились в коме.
Британия уполномочена заявить
Напряженность в отношениях между Британией и Россией вышла на новый уровень.
О конфигурации возможного ответа на происшедшее сообщил глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон.
"Если выяснится, что каким-то образом происшедшему имеет отношение правительство другой страны, или если то правительство направляло или определяло происшедшее, народ Британии может быть абсолютно уверен в том, что Соединенное Королевство даст на все это ответ соответствующий уровню случившемуся, - заявил он.
От отравляющего вещества пострадал также полицейский, который первым прибыл на место проишествия, он в четверг утром находился в коме.
Говорит Энни Мэйчон, экс-сотрудник контрразведки MI5: "Уже сумели выяснить, чем послужило причиной отравления. Я позволю себе посоветовать СМИ проявить чуть большую сдержанность в выводах. Необязательно говорить, что "это все Россия". Тут могут быть и иные, совсем иные участники. Расследование сделало первый важный шаг в установлении причин случившегося".