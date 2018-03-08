Как был отравлен Скрипаль: мнение эксперта

Чем были отравлены бывший полковник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь? По данным Скотленд-Ярда, речь идет о сильнодействующем нервно-паралитическом веществе. Каком именно, в интересах следствия не разглашается. Телеканал Euronews попробовал разобраться в этом вопросе.

Вот, что говорит эксперт Джерри Смит, специалист по химоружию и в прошлом руководитель полевых операций ОЗХО.

Джерри Смит: Довольно непросто собрать необходимый материал, а также обеспечить необходимые условия для производства вещества такого типа, особенно если вы хотите сделать это скрытно. Круг стран, которые потенциально могли бы это сделать, довольно широкий. Однако если мы будем принимать в расчет, какая из стран имеет доступ к современным технологиям производства, новым типам реагентов, то их число уже будет меньше.

Как сообщили следователи, помимо Скрипаля и его дочери воздействию вещества подвергся также сотрудник полиции, который 4 марта дежурил в районе инцидента. Он был госпитализирован, но находится в сознании.

Джерри Смит: Пострадавший сотрудник британской полиции оказался под воздействием вещества, когда попытался помочь лицам, которые были непосредственной целью отравления. Таким образом, мы можем заключить, что речь идет о веществе, которое было на их коже или одежде, а не в организме. Процесс восстановления будет напрямую зависеть от дозы отравляющего вещества. Хотя, конечно, существуют способы ускорить этот процесс.