Мир
"Даже сегодня, в XXI в. депутатам сходят с рук их грязные приставания, их атаки на журналисток. Всё это наша власть оправдывает."
Ксения Собчак
кандидат в президенты России
"История учит нас, что торговые войны — не выход. Делать ставку на торговую войну в глобализованном мире — ошибка."
Ван И
глава МИД Китая
"Если выяснится, что мотивы преступления связаны с профессиональной деятельностью убитого журналиста, гарантирую, что я устрою здесь ад."
Яромир Чижнар
генеральный прокурор Словакии
" Мы очень заинтересованы в расследовании, потому что на кону стоит наше честное имя, наша карьера, наша дальнейшая спортивная жизнь."
Александр Крушельницкий
бронзовый призёр Олимпиады-2018
"Несмотря на все известные негативные события последних трех лет, Европа остается нашим крупнейшим партнером"
Сергей Лавров
глава МИД РФ
"Мы никогда не требуем от наших партнеров (...) перестать развивать отношения с той или иной страной. Вот в этом коренное отличие нашей внешней политики от внешней политики Запада."
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
"Ни один ребёнок, учитель или кто-либо ещё не должен чувствовать себя незащищённым в американской школе"
Дональд Трамп
президент США
"Я заявляю о своем отказе присоединиться к федеральному правительству. Искренне надеюсь, что это завершит кадровые споры в СДПГ"
Мартин Шульц
прдседатель СДПГ
Давиде Астори: навечно 13-й
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Сообщается, что Меган Маркл приняла англиканскую веру