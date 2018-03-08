Американская корпорация McDonald’s, владеющая одной из самых узнаваемых в мире сетей ресторанов быстрого питания, на один день перевернула свой логотип в честь Международного женского дня.
McDonald's впервые в истории изменил логотип в честь 8 Марта
Сеть быстрого питания McDonald's изменила свой логотип в честь "замечательных достижений женщин"
McDonald's впервые в истории изменил логотип в честь 8 Марта
Логотип компании представляет собой букву "M". В среду ее перевернули так, что получилась буква "W", означающая "Women" (женщины).
"Впервые в истории нашего бренда мы перевернули его в честь замечательных достижений женщин", - заявила телеканалу CNN член руководства McDonald's Уэнди Льюис. По ее словам, в ресторанах компании шестая часть менеджеров - женщины.
W вместо M появилась на официальном сайте компании, на страницах в соцсетях и в приложениях для мобильных устройств. Такая же трансформация произошла с логотипом на столбе у McDonald’s в Калифорнии. А еще в 100 ресторанах быстрого питания в США персонал 8 Марта обслуживает посетителей в головных уборах и униформе с перевернутым логотипом.