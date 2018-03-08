Новые тайны Юпитера открыл землянам космический зонд "Джуно"("Юнона"). Фотографии, переданные аппаратом, помогли обнаружить скопления гигантских циклонов на полюсах самой большой планеты Солнечной системы: 9 в северном полушарии и 6 в южном. Это тем более удивительно, что газовая структура Юпитера не имеет ландшафта.
Юпитер открывает свои секреты
Космический зонд "Джуно" ( "Юнона") передал фотографии, которые помогли обнаружить гигантские циклоны на полюсах Юпитера.
Юпитер открывает свои секреты
Учёные определили, что диаметры циклонов составляет тысячи километров, а вихри могут проникать в атмосферу газового гиганта на гораздо большую глубину, чем считалось ранее. Предполагается, что циклоны по своему возрасту старше найденного на Юпитере ранее Большого Красного пятна, по силе превосходят земные ураганы пятой категории, достигающие скорости 350 км/час, но неожиданно постоянны - положение своё они не меняют и не объединяются.
Американское космическое агентство NASA запустила "Джуно" 5 августа 2011 года. Через 5 лет зонд завершил свой полёт и вышел на орбиту около Юпитера. Его основная миссия - анализ магнитного поля и атмосферы планеты.