Около 10 тысяч человек собрались на площади Санта-Кроче в центре Флоренции, чтобы проститься с защитником сборной Италии и капитаном "Фиорентины" Давиде Астори. 4 марта 32-летний футболист скончался внезапно во сне. Причиной смерти стал сбой сердечного ритма при низкой частоте сокращений.
"Давиде, ты был для нас светом!"
Во Флоренции простилась с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори. Футболист внезапно скончался во сне в минувшие выходные.
"Давиде, ты был для нас светом!"
Разделить боль утраты приехали игроки других итальянских футбольных клубов. Их встретили аплодисментами. Футболисты "Ювентуса" прилетели во Флоренцию сразу после своего матча с "Тоттенхэмом" в Лондоне. Игра началась с минуты молчания.
Отпевание в базилике Санта-Кроче, где покоятся Данте и Микеланджело, провёл кардинал Джузеппе Бетори. Астори очень любили во Флоренции, и в день его похорон в городе был объявлен траур. А клуб "Фиорентина" решил вывести из обращения 13-й номер, под которым играл футболист и закрепить его за ним.
"Давиде, ты был для нас светом!" - сказал, прощаясь со своим капитаном, полузащитник Милан Бадель.
Давиде Астори похоронят в пятницу на его родине - Сан-Пеллегрино-Терме в провинции Бергамо.