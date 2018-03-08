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Италия

"Давиде, ты был для нас светом!"

Во Флоренции простилась с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори. Футболист внезапно скончался во сне в минувшие выходные.

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"Давиде, ты был для нас светом!"

"Давиде, ты был для нас светом!"
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Около 10 тысяч человек собрались на площади Санта-Кроче в центре Флоренции, чтобы проститься с защитником сборной Италии и капитаном "Фиорентины" Давиде Астори. 4 марта 32-летний футболист скончался внезапно во сне. Причиной смерти стал сбой сердечного ритма при низкой частоте сокращений.

Разделить боль утраты приехали игроки других итальянских футбольных клубов. Их встретили аплодисментами. Футболисты "Ювентуса" прилетели во Флоренцию сразу после своего матча с "Тоттенхэмом" в Лондоне. Игра началась с минуты молчания.

Отпевание в базилике Санта-Кроче, где покоятся Данте и Микеланджело, провёл кардинал Джузеппе Бетори. Астори очень любили во Флоренции, и в день его похорон в городе был объявлен траур. А клуб "Фиорентина" решил вывести из обращения 13-й номер, под которым играл футболист и закрепить его за ним.

"Давиде, ты был для нас светом!" - сказал, прощаясь со своим капитаном, полузащитник Милан Бадель.

Давиде Астори похоронят в пятницу на его родине - Сан-Пеллегрино-Терме в провинции Бергамо.