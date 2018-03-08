Компания по производству мороженого «Славица» из Набережных Челнов придумала нестандартный маркетинговый ход, вызвавший волну негодования. Дело в том, что свой новый продукт фирма назвала «Бедный еврей», чем возмутила местную диаспору. Ее глава Леонид Штейнберг намерен добиваться прекращения выпуска мороженого. Городская прокуратура уже начала проверку законности использования флага Израиля на упаковке.
О "Бедном еврее" замолвите слово
В Татарстане набирает обороты скандал с выпуском мороженого "Бедный еврей".
О "Бедном еврее" замолвите слово
По словам продавцов, это не первый случай «скандального маркетинга». Два года назад фабрика «Славица» выпустила в продажу эскимо «Обамка» с изображением темнокожего мальчика. Тогда зарубежная пресса обвинила татарстанскую фабрику в расизме. Из-за чего руководству завода пришлось даже снимать продукт с производства.
О выпуске новинки фабрика мороженого «Славица» заявила на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Новое мороженое — «с ароматом чернослива и шоколада». «Знакомьтесь — мороженое "Бедный еврей"… Пробуя всю эту вкусноту, получается, что не такой уж он и "бедный", наш новый вкус мороженого»,— заявил производитель.
Также в ассортименте «Славицы» было мороженое «Американец» и «Хохол».