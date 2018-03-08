Власти Германии подтвердили, что человек, задержанный в конце февраля в Афганистане, действительно немец, выходец из Города Вормс. Как сообщалось ранее, 36-летний мужчина был захвачен афганскими спецслужбами в провинции Гильменд, где сражался против правительственных сил в рядах террористической группировки Талибан.
Задержанный талиб – гражданин ЕС
Власти Германии подтвердили, что задержанный в конце февраля в Афганистане талиб - действительно немец.
Задержанный талиб – гражданин ЕС
По данным местной полиции, задержанный был военным советником талибов. В здании, где его захватили вместе с ещё двумя талибами, производилась взрывчатка.
Большая часть провинции Гильменд находится под контролем талибов. Большинство иностранцев, воюющих в их отрядах – выходцы из Пакистана и арабских стран. Исламист из Евросоюза оказался здесь в руках афганских военных впервые.