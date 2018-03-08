Два месяца из 12 можно смело вычёркивать, если исходить из равенства прав мужчин и женщин на достойную оплату труда. К таким выводам пришли в Британском конгрессе трейд-юнионов, проанализировав данные о доходах. Представитель организации Инес Лейдж полагает, что это особенно печально, учитывая, что правительство возглавляет женщина.
С начала года британские женщины работают бесплатно
Разница в оплате труда мужчин и женщин в Соединённом королевстве превышает 18 процентов
С начала года британские женщины работают бесплатно
По данным агентства «Евростат» в 2016 г. женщины в странах ЕС зарабатывали в среднем на 16% меньше, чем мужчины. Самая большая разница тогда была у сотрудников разного пола в Эстонии — около 25%. Далее следовали Чехия, Германия и Великобритания. Наибольшего равенства в доходах женщины добились в Румынии, Италии и Люксембурге. Но и там разница превышала 5%.
В России разница в оплате труда мужчин и женщин оценивается в 28%. Эти данные приводит «Парламентская газета». Два года назад Росстат отмечал тенденцию к сокращению «гендерного разрыва».