В ЕС ищут баланс между карьерой и материнством

В Брюсселе живёт юридический консультант Северин Пикар, мать троих детей. Бельгийский закон позволил ей после рождения первого ходить на службу 4 дня в неделю вместо пяти. Контора, где она работает, отнеслась к этому с пониманием, но её гонорары сократились. Северин смирилась с тем, в жертву материнству её пришлось принести карьерный рост в сфере правовых услуг:

"Ясно, что если бы я была бездетной или мужчиной, я бы предлагала свою кандидатуру на более ответственные посты, - сказала она. - Вакансии возникают, но каждый раз приходится учитывать мои родительские обязанности, которое отнимает много времени".

Появление ребёнка почти не отражается на среднестатистическом уровне дохода европейского отца, а у матери он резко падает, в Дании, например, на 20 процентов. С годами разрыв между зарплатами полов несколько сокращается. Но Еврокомиссия принимает меры к тому, чтобы баланс между трудовой и семейной жизнью мужчин и женщин был одинаков.

В таких странах, как Германия, Словакия и Кипр, рекомендовано ввести отпуск по отцовству в 10 дней. Оплачиваемый декретный отпуск в Болгарии и Великобритании могут продлить до 4 месяцев после родов. Право запрашивать гибкий рабочий график предполагается обеспечить родителям в Эстонии и Румынии.

«Мы впервые вводим отпуск по уходу за ребенком и предлагаем выделять на него минимум 4 месяца, - сказала еврокомиссар по юстиции Вера Юрова. - Один из родителей не сможет передавать этот отпуск другому. Тем самым мы приглашаем отцов больше разделять семейную работу, а также радость".

Профсоюзы, отмечающие в Брюсселе Международный женский день, в основном одобряют этот проект директивы Еврокомиссии. Однако сходные шаги в направлении равенства отцов и матерей до сих пор отвергались отдельными государствами и их группами. Такое может случиться и на саммите ЕС этим летом.