Громкий процесс в Копенгагене

В Дании начался один из самых громких процессов последних лет. На скамье подсудимых - изобретатель Петер Мадсен, которого обвиняют в убийстве шведской журналистки Ким Валль. На слушания прибыли десятки свидетелей и представителей СМИ. По версии следствия, на борту собственной подлодки Мадсен расправился с женщиной, расчлененное тело которой позднее обнаружили в море. Подсудимый настаивает на своей невиновности.

"По словам Бетины Хальд Энгмарк, адвоката Мадсена, обвиняемый сознался в неподобающем обращении с трупом. "Он также признал факт нарушения ряда законов, касающихся морской навигации. Но Мадсен отрицает все остальное. Мой клиент никогда не говорил о том, что женщина умерла от отравления угарным газом, как предполагали ряд СМИ. Он утверждал, что не знает причину ее гибели, но говорит, что смерть произошла в результате несчастного случая", - сказала адвокат.

Репортер Ким Валль, планировавшая написать статью о Мадсене, исчезла десятого августа прошлого года после плавания с Мадсеном на постороенной им подлодке "Наутилус". Сначала Мадсен сообщил, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже он изменил показания, сказав, что Валль погибла из-за инцидента на борту. Тело женщины без головы и конечностей нашли после нескольких дней поисков. Позднее были обнаружены ноги, голова и руки жертвы. Слушания продлятся до 25 апреля. Мадсену грозит пожизненное заключение.