20-й фестиваль мультфильмов

Во французском Бордо открывается 20-й Cartoon Movie. Это мероприятие иногда называют «Мультипликационными Каннами», но это не совсем верно: Cartoon Movie — это не фестиваль, а своего рода форум профессионалов в области производства и дистрибуции. Ключевая задача — найти финансирование для самых многообещающих мультипликационных проектов.