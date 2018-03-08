Во французском Бордо открывается 20-й Cartoon Movie. Это мероприятие иногда называют «Мультипликационными Каннами», но это не совсем верно: Cartoon Movie — это не фестиваль, а своего рода форум профессионалов в области производства и дистрибуции. Ключевая задача — найти финансирование для самых многообещающих мультипликационных проектов.
20-й фестиваль мультфильмов
В Бордо открылся юбилейный Cartoon Movie — форум провессионалов в производстве и дистрибуции мультипликационных лент
20-й фестиваль мультфильмов
В этом году особое внимание уделено мультипликаторам из Испании.
«За последние 20 лет роль дистрибьюторов заметно изменилась. Сегодня они гораздо раньше начинают своё участие в производственном процессе разных проектов. Так что маркетинг на европейском и международном уровне сегодня начинается гораздо раньше, чем двадцать лет назад», — говорит директор фестиваля Анник Маес.
Вольфганг Шпиндлер, «Евроньюс»:
За два десятка лет более 300 фильмов получили финансирование на общую сумму болле чем два миллиарда евро. Из них 16 лент за последние 15 лет были номинированы на «Оскар». Отличный результат, с днём рождения, Cartoon Movie!