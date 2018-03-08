Скандал вокруг песни бельгийских футболистов

На Чемпионате мира по футболу в России будет звучать песня сборной Бельгии «Красные дьяволы». Для её исполнения отобран рэпер Дамсо. О популярности этого уроженца Киншасы, а ныне брюссельца, свидетельствуют три выпущенные им платиновых диска. Однако содержание ритмичного речитатива Дамсо возмутило главу совета франкоязычных бельгиек: