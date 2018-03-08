На Чемпионате мира по футболу в России будет звучать песня сборной Бельгии «Красные дьяволы». Для её исполнения отобран рэпер Дамсо. О популярности этого уроженца Киншасы, а ныне брюссельца, свидетельствуют три выпущенные им платиновых диска. Однако содержание ритмичного речитатива Дамсо возмутило главу совета франкоязычных бельгиек:
Скандал вокруг песни бельгийских футболистов
На чемпионате мира по футболу в России будет звучать песня сборной Бельгии «Красные дьяволы». Для её исполнения отобран рэппер Дамсо. Однако в его текстах усмотрели неуважение к женщинам.
Скандал вокруг песни бельгийских футболистов
"Нам кажется довольно сомнительным решение футбольной союза отправить на Кубок мира такого посла, - сказала Сильви Лосбер. - Его песни содержат особенно грубые высказывания и презрение к женщинам и даже призывы к убийствам».
Уполномоченная правительства столичного региона по равным возможностям призвала к принудительному просмотру рэпером и футболистами учебного фильма о непристойном поведении:
"Там показан репортаж о масштабе и последствиях сексуальных домогательств, - сказала Бианка Дебаетс. - Я надеюсь, что посмотрев этот фильм, Дамсо никогда не будет сочинять песен со словами, унижающими женщин".
Футбольный союз объявил, что открыт к диалогу со своими парнтёрами и спонсорами относительно своих отношений с Дамсо. Сам рэппер написал в твиттере, что "если бы все медийные ресурсы Бельгии не критиковали, а поддержали его, то страна была бы лучше».