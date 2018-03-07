Права женщин: год борьбы и побед

#MeToo, водительские права и запрет на худобу: минувший год называют исключительным для борьбы за права женщин, гендерное равенство, против насилия и дискриминации.

Самые важные события — в нашем кратком обзоре:

Исландия в этом году стала первой в мире страной, где зарплаты женщин и мужчин сравнялись, и государство требует от каждой компании доказательств гендерного финансового равенства.

Фильм про Суперженщину — персонаж комиксов и бывшего посла ООН — стал самой кассовой в истории лентой за авторством женщины-режиссёра.

Во Франции принят закон, запрещающий агентствам брать на работу слишком худых моделей — чтобы, как отмечается, «предотвратить распространение в обществе недостижимых канонов красоты».

Одна из самых громких новостей — из Саудовской Аравии. Там впервые в истории страны женщинам разрешили садиться за руль автомобиля.

Осенью развернулась самая масштабная кампания: на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна женщины по всему миру пот тэгом #MeToo рассказывали о том, что им пришлось пережить.

В Австралии в конце года парламент принял закон об однополых браках. До этого на референдуме «за» высказались более 60% граждан страны.

В США женщины и девушки активно участвуют в кампании против оружейного лобби — после новой трагедии в школе, на этот раз во Флориде.

В Турции несколько тысяч активисток отправились к сирийской границе — чтобы выразить поддержку женщинам, выживающим в условиях войны.