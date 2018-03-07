Уиллем Дефо: "Мы все подспудно думаем о смерти"

Он умеет жить жизнью других: Уиллем Дефо сыграл в ста с лишним картинах. У него множество наград, одну из важнейших – “За достижения в профессии” – он получил на Берлинском кинофестивале в этом году. Там же он поговорил с нашим журналистом Вольфгангом Шпиндлером.

Вольфганг Шпиндлер: “Вы начали карьеру в театре, на экспериментальных подмостках Нью-Йорка, который считался едва ли не диким городом. Чем вас привлекла вас тогда нью-йоркская сцена?”

Уиллем Дефо: “Знаете, будучи ребенком подростком, я и не думал, что стану артистом. Хотя мне нравилось играть. Единственно возможным способом попробовать это делать тогда был театр. Профессии я обучался, уже придя на сцену, на ходу, так сказать. Я в школу ходил очень пунктирно, а университетов вообще не заканчивал. Нью-Йорк 70-х и вправду был местом брутальным, даже опасным. Но именно там кипела жизнь, воплощались арт-проекты.

Там можно было учиться на лету, когда ты молод, все дается легко”.

Вольфганг Шпиндлер: “У вас сегодня множество предложений. Как вы проводите отбор? На каком основании одному хорошему режиссеру говорите “да”, а другому – “нет”?”

Willem Dafoe interview: 'I don't want people to know who I am' – The Florida Project actor reflects on his career https://t.co/mqATGbNWFn pic.twitter.com/N3pLPk8j3z — Sonia Burton (@burtonsonia12) 28 février 2018

Уиллем Дефо: “Это – чистой воды интуиция. Вы берете сценарий и чувствуете его аромат. Да, многое зависит от режиссера, важно, нравятся ли мне его предыдущие работы. На съемочной площадке я люблю подчиняться, выполнять указания, не самовольничать. Для многих это, кстати, странно. Но только так можно по-настоящему перевоплотиться, стать тем человеком, которого задумали авторы. А если ты исходишь из собственного видения, то остаешься собой, ты ограничен своими эмоциональными импульсами. Подчинение чужому замыслу предполагает подавление своего “я”, ты делаешь то, чего от тебя ждут – и так идешь вперед, осваиваешь себя в новом качестве. Я получаю сценарий и спрашиваю себя: “Мне хочется делать то, чего ждет от меня режиссер? Мне это интересно? Это даст толчок моему движению в неизведанном еще направлении? Это наполнит меня новыми ощущениями, радостью?” Мы ведь бежим от духовной скуки, раскачиваем свои эмоции. Потому что подспудно все время помним о смерти. И если не выводить эмоции на другой уровень, то этими мыслями себя запросто можно убить”.

Вольфганг Шпиндлер: “Получается, все ваши истории – об одном и том же. О страхе смерти, о любви? Ничего нового?”

Уиллем Дефо: “Да, ничего нового. Так уж устроен человек!”

Вольфганг Шпиндлер: “Отсюда – и наша креативность, не так ли?”

Уиллем Дефо: “Да, потому что мы всегда говорим о красоте и правде”.

Вольфганг Шпиндлер: “Вы могли бы сформулировать, скажем, короткое обращение к молодым актерам. Дать им совет?”

Уиллем Дефо: “Поймите, что именно вы любите, и всегда двигайтесь в этом направлении. Подойдите к манящей вас цели как можно ближе, не отступайте, работайте, приближайтесь, приближайтесь. Не ждите, не распыляйтесь, сконцентрируйтесь на том, что вам нравится. Ходите в театр, на репетиции, пейте кофе и смотрите. Вы обязательно чему-нибудь научиться. Я очень верю в такую форму самообучения, верю в важность близости единомышленников. Не делайте ничего в надежде получить….. Делайте ради самого процесса. Вот вам мой совет!”