Уиллем Дефо: "Мы все подспудно думаем о смерти"

Вольфганг Шпиндлер: “Вы начали карьеру в театре, на экспериментальных подмостках Нью-Йорка, который считался едва ли не диким городом. Чем вас привлекла вас тогда нью-йоркская сцена?”

Уиллем Дефо: “Знаете, будучи ребенком подростком, я и не думал, что стану артистом. Хотя мне нравилось играть. Единственно возможным способом попробовать это делать тогда был театр. Профессии я обучался, уже придя на сцену, на ходу, так сказать. Я в школу ходил очень пунктирно, а университетов вообще не заканчивал. Нью-Йорк 70-х и вправду был местом брутальным, даже опасным. Но именно там кипела жизнь, воплощались арт-проекты.

Там можно было учиться на лету, когда ты молод, все дается легко”.

Вольфганг Шпиндлер: “У вас сегодня множество предложений. Как вы проводите отбор? На каком основании одному хорошему режиссеру говорите “да”, а другому – “нет”?”

