"Смерть Сталина" выходит на экраны США

В России фильм не допущен к прокату из-за отсутствия, как сказали в генпрокуратуре, прокатного удостоверения. При этом никаких признаков экстремизма, на которые жаловались некоторые деятели культуры, при проверке найдено не было.

Критики фильма говорят, что в нём содержится информация, унижающая честь и достоинство россиян. Создатель ленты с этим не согласен:

"Российские власти представляли фильм как высмеивающий русский народ. Но люди посмотрели его и сказали: "Нет". К тому, что переживал народ, мы отнеслись с уважением. А вот к политикам уважения было меньше, и грустно, что в 21-ом веке всё ещё можно что-то запрещать только потому, что это кому-то не нравится".

Фильм, снятый по комиксам французов Фабьена Нури и Тьерри Робина, посвящён борьбе за власть в СССР после смерти генсека Иосифа Сталина (Джугашвили) в 1953 году. Актёры Стив Бушеми и Андреа Райзборо сыграли в нём роли Никиты Хрущёва и дочери Сталина.

"Это фильм о власти и, конечно же о том, как власть развращает. Но главное, здесь идёт речь о выживании, о человеческих отношениях и природе человека. Обо всём об этом", - говорит Стив.

"И это очень своевременно, фактически мы размышляем о самих себе через комедию, это приносит облегчение", - заключает Андреа.