"Запланированный апокалипсис" в Восточной Гуте

"Запланированный апокалипсис" - так охарактеризовал происходящее в Восточной Гуте верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. В ходе выступления в Женеве на 37-й сессии Совета организации с ежегодным докладом он обвинил Дамаск и его иностранных союзников в открытии новой "фазы ужаса" в Сирии.

"Недавние попытки оправдать жесткие атаки, направленные против сотен тысяч мирных жителей, необходимостью выбить с позиций несколько сотен боевиков в Восточное Гуте, не состоятельны ни с точки зрения права, ни с точки зрения нравственности.... Когда вы так легко идете на убийство собственного народа, об этом легко и врать. Заявления сирийского правительства о том, что оно принимает все возможные меры для защиты мирных жителей, просто смешны", - заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

По данным наблюдателей, с начала февраля в Восточной Гуте погибли более 340 гражданских лиц. 24 февраля Совет безопасности ООН принял резолюцию о введении в Сирии 30-дневного перемирия для доставки гумпомощи и эвакуации мирных жителей. Однако гуманитарные паузы постоянно нарушаются.

В российском МИД опровергают утверждения о неизбирательности ударов сирийской проправительственной армии и применении ею химического оружия в Восточной Гуте.

Речь в докладе верховного комиссара ООН также шла и о преследовании народности рохинджа в Мьянме.

"Мы подозреваем, что августовские преступления в штате РакхАйн могут быть квалифицированы как акты геноцида. Меня не удивляют доклады последних лет, в которых констатируются многочисленные атаки на деревни мусульман-рохинджа, а также уничтожение массовых захоронений жертв при помощи бульдозеров. Мы считаем, что речь идет о намеренной попытке властей избавиться от доказательств совершенных ими преступлений", - заявил он.

Другими темами, которые вызывают особое беспокойство у ООН, стали давление на кандидатов в связи с приближением президентских выборов в Египте, а также "эрозия демократических институтов" в Венесуэле.