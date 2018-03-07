Спецслужбы Великобритании обещают в ближайшее время обнародовать информацию о веществе, которым предположительно были отравлены бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь.
Лондон обещает рассказать о веществе, отравившем Скрипаля
В британском МВД заявляют, что выяснили многие детали произошедшего
Лондон обещает рассказать о веществе, отравившем Скрипаля
Полиция ведёт расследование, в том числе опрашивает посетителей торгового центра в Солсбери, где Скрипаля обнаружили в бессознательном состоянии.
В заявлении британского МИДа подчёркивается, что выводы будут сделаны на основе надёжных свидетельств, а не слухов и спекуляций.
Винсент Макавини, "Евроньюс"
«Сергей и Юлия — его дочь — остаются в интенсивной терапии в ближайшей больнице. Вещество изучают в лаборатории Портон-Даун и страются выяснить, действительно ли это яд и каково происхождение вещества».
Бывший офицер ГРУ был осуждён в России за государственную измену. Однако полностью срок не отсидел: в 2010-м его и ещё троих осуждённых по той же статье россиян обменяли на группу российских разведчиков, разоблачённых в США.
Произошедшее со Скрипалём британские власти обсуждали на заседании чрезвычайного правительственного комитета COBRA.