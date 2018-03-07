Туск: У Великобритании остался только один вариант отношений с ЕС

Никакого выборочного подхода. Евросоюз сказал, что у Великобритании после Брексита есть только один вариант отношений с ним: соглашение о свободной торговле.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск изложил в среду проект директив по будущим отношениям с Великобританией в Люксембурге вместе с премьер-министром этой страны Ксавье Беттелем, который посетовал, что в выходе британцев из ЕС не будет выигравших.

"Я предлагаю постараться заключить торговое соглашения по всем отраслям и с нулевыми тарифами на товары, - сказал Туск, - Как и другие подобные соглашения, оно должно касаться и услуг... Это будет первое в истории соглашение о свободной торговле, которое ослабляет, а не укрепляет экономические связи. Наше соглашение не сделает торговлю между Великобританией и ЕС более гладкой или более комфортной. Она станет сложнее и затратнее для всех нас".

ЕС утверждает, что соглашение о свободной торговле стало единственным вариантом, после того как Тереза Мэй исключила даже сильно урезанное участие Великобритании в таможенном союзе или едином рынке.

Чем на самом деле может стать это соглашение о свободной торговле - мы спросили у аналитика Европейского центра мировой политэкономии (ECIPE) Родерик Эбботта.

"Я не сомневаюсь, что будет спад в торговле, особенно падение британского экспорта в ЕС, - сказал он. - Это невозможно компенсировать сразу торговлей с третьими странами. Потребуется время. Поэтому будет падение, и оно коснется людей. Очевидно, сначала напрямую тех, кто занимается экспортом или чьи родственники с ним связаны, но в долгосрочной перспективе, я думаю, будет снижение уровня жизни".