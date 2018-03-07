Восточная Гута: помощь дошла

Сирийские повстанцы, контролирующие Восточную Гуту под Дамаском заявили, что химатаке правительственных войск подвергся населённый пункт Хамурия на территории анклава. Дамаск это отрицает и говорит об "инсценировке боевиков исламистских группировок", призванной оправдать возможную атаку коалиции во главе с США на позиции сирийской армии. Москва также отметила, что химическое оружие, имевшееся в распоряжении сирийских властей было уничтожено, что подтвердили и международные организации.