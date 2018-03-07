Сирийские повстанцы, контролирующие Восточную Гуту под Дамаском заявили, что химатаке правительственных войск подвергся населённый пункт Хамурия на территории анклава. Дамаск это отрицает и говорит об "инсценировке боевиков исламистских группировок", призванной оправдать возможную атаку коалиции во главе с США на позиции сирийской армии. Москва также отметила, что химическое оружие, имевшееся в распоряжении сирийских властей было уничтожено, что подтвердили и международные организации.
Восточная Гута: помощь дошла
Две колонны грузовиков доставили в Восточную Гуту около 250 тонн гуманитарной помощи от ООН, Красного Креста и Красного полумесяца.
Восточная Гута: помощь дошла
Во вторник в Восточную Гуту добрались две колонны грузовиков с гуманитарной помощью от ООН, Красного Креста и Красного полумесяца. Их сопровождали российские военные. В город Думу и населённый пункт Телль-Гехаб были доставлены около 250 тонн продуктов и предметов первой необходимости.
Очередной конвой запланирован на четверг. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта создать условия для доставки помощи.
Совет Безопасности ООН проведёт в среду закрытую встречу по ситуации в Восточной Гуте по запросу Великобритании и Франции. В результате военной операции, которая ведётся в анклаве с 18 февраля, здесь погибли сотни мирных жителей.
Власти Дамаска, которые контролируют уже треть Восточной Гуты, заявили, что готовы предоставить гуманитарный коридор для вывода гражданского населения и сложивших оружие повстанцев. По данным российской стороны, жители анклава используется в качестве живого щита, им не позволяют покинуть эту территорию.