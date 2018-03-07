Актриса, настоящее имя которой Стефани Клиффорд, заявила, что соглашение о конфиденциальности, подписанное ей еще до президентских выборов, не имеет юридической силы, поскольку там нет подписи Трампа.
Иск против президента
Порнозвезда Сторми Дэниэлс подала в суд на президента США. Она заявила, что договор о неразглашении сексуальной связи между ею и Трампом не имеет юридической силы.
Иск против президента
Дэниэлс рассказала еще в 2011-м году, что у нее за пять лет до этого была сексуальная связь с нынешним президентом США.
По времени отношения совпадают с рождением у Мелании и Трампа сына Бэрона. Два месяца назад Wall Street Journal сообщал, что накануне президентских выборов актриса получила внушительную сумму согласно подписанному ей договору о неразглашении информации по поводу этой связи.
Спустя короткое время адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что два года назад заплатил Сторми Дэниэлс из своего кармана 130 тысяч долларов.