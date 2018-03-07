Скотленд-ярд: Скрипаль отравлен редким веществом

Следователи Скотленд-ярда установили, чем были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Речь идет о сильном нервно-паралитическом веществе. Каком именно, пока не сообщается. Однако сомнений у следователей больше нет, Скрипаля пытались убить.

«Применение отравляющего вещества нервно-паралитического действия говорит о том, что это была попытка убийства. Я подтверждаю, что целью были именно эти два человека. Теперь наша задача узнать, кто стоит за этим покушением», — заявил Марк Роули, возглавляющий расследование.

Бывший агент российских спецслужб Сергей Скрипаль вместе с дочерью был обнаружен в бессознательном состоянии 4 марта возле торгового центра в британском городке Солсбери. Они были оперативно госпитализированы. В настоящее время медики оценивают их состояние как критическое.

Опасения, что, как и в случае с Литвиненко, было применено отравляющее вещество, привели к панике среди жителей городка.

«Все объекты, на которых побывали пострадавшие, были проверены, никакой опасности они больше не представляют. Я бы хотела поблагодарить персонал окружной больницы Солсбери за их оперативные действия. Также хочу особо подчеркнуть, что риск для населения крайне низкий», — рассказала Салли Дэвис, глава Санитарной службы Великобритании.

В 2004 году бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был обвинен в госизмене и шпионаже в пользу Великобритании. Он был приговорен к 13 годам заключения. Однако до конца свой срок не отсидел. В 2010 году он был обменян российскими властями. В результате Скрипаль вместе с семьей обосновался в Соединённом Королевстве.