В Саудовской Аравии женщины активно проходят курсы по вождению автомобиля. Еще минувшей осенью было объявлено о том, что саудитки получат право свободно садиться за руль, однако окончательно реформа должна вступить в силу в июне этого года.
Долгая борьба за права женщин в Саудовской Аравии
Саудитки активно записываются на курсы по вождению после отмены запрета для женщин самостоятельно садиться. Однако борьба за избавление от гендерных стереотипов в Саудовской Аравии еще далека от завершения
Долгая борьба за права женщин в Саудовской Аравии
В предвкушении долгожданного события многие саудовские женщины штудируют правила дорожного движения и практикуются в управлении автомобилем.
"Это очень важный шаг по расширению прав женщин. Мы уже давно мечтали об этом. И это замечательно, что, наконец, настало время, когда женщины могут свободно садиться за руль", - считает Джоанна аль-Фаттани.
Удивительно, но факт. До недавнего времени Саудовская Аравия оставалась единственным государством в мире, где женщинам запрещалось водить.
"Это потрясающее чувство. Раньше я никогда не сидела за рулем: всегда на месте пассажира. А теперь я по-настоящему поняла, что значит управлять автомобилем", - признается Сара Гут. По ее словам, она уже давно мечтала водить, не прибегая к помощи мужа или прислуги.
В последние годы процесс признания базовых прав женщин в Саудовской Аравии заметно ускорился. Так, саудитки получили право самостоятельно открывать бизнес, не спрашивая разрешение отца или супруга, посещать спортивные мероприятия, которые раньше были открыты только для мужчин, и даже служить в армии.
Однако следует признать, что гендерные стереотипы по-прежнему сильны в сверхконсервативном саудовском обществе.