МИД России: «Прослеживается срежиссированная работа»

В России дело Сергея Скрипаля не привлекло большого внимания СМИ. В российском руководстве в то же время негативно отреагировали на косвенные и прямые обвинения в адрес Москвы, появившиеся в западных изданиях и заявлениях ряда официальных лиц Великобритании.