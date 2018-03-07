В России дело Сергея Скрипаля не привлекло большого внимания СМИ. В российском руководстве в то же время негативно отреагировали на косвенные и прямые обвинения в адрес Москвы, появившиеся в западных изданиях и заявлениях ряда официальных лиц Великобритании.
МИД России: «Прослеживается срежиссированная работа»
В Москве негативно реагируют на прямые и косвенные обвинения в связи с отравлением Сергея Скрипаля
МИД России: «Прослеживается срежиссированная работа»
Галина Полонская, "Евроньюс"
«История с отравлением в Солсбери на первые полосы российских газет сегодня практически не попала. В интервью на условиях анонимности бывшие и действующие сотрудники российской разведки называют версию о причастности Москвы смешной, и добавляют, что нападение на человека, не имеющего отношения к шпионским играм — не их почерк».
В Москве называют происходящее новым нагнетанием антироссийских настроений. В Кремле также отметили, что британская сторона не обращалась с запросами о содействии ходу расследования.
Мария Захарова, МИД России:
«Произошедшее сразу же стало использоваться для дальнейшего нагнетания в западном медийном пространстве антироссийской кампании, ещё до прояснения ситуации тиражируются традиционные домыслы. Более того, в этой кампании очевидно прослеживается абсолютно срежиссированная работа».
В то же время по мнению оппозиционных деятелей нет ничего удивительного в том, что о причастности Кремля начинают говорить ещё до начала расследования:
«Это очень печальная ситуация — когда презюмируется вина кремля, презюмируется вина России. Как говорят люди, — „Сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя“. К сожалению, сейчас на нас работает та репутация, которую Кремль заработал за предыдущие годы», — считает Михаил Ходорковский.