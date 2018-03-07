Досрочное голосование на выборах президента России началось в труднодоступных местах страны. Так, на Дальнем Востоке в некоторые районы Камчатского края членов избирательной комиссии и бюллетени доставили на вертолетах. Голосуют на Камчатке оленеводы, работники маяков, военные и моряки. Всего в Камчатском крае около 240 тысяч избирателей.
Досрочное голосование
Досрочное голосование на выборах президента России началось в труднодоступных местах страны.
Досрочное голосование
А в Мурманской области членам избирательной комиссии пришлось добираться на снегоходах на станцию Имондра, где проживают всего 12 человек. Этот населенный пункт находится в 25 километрах от города Оленегорска. Голосование проходило в местном магазине. Урны с бюллетенями будут вскрыты в районном избирательном центре после завершения основного голосования 18 марта.