Пхеньян заявил, что готов заморозить ракетно-ядерную программу на время переговоров с США, также было замечено, что у КНДР имеется стремление сделать Корейский полуостров свободным от атомного оружия. Об этом сообщил руководитель Управления национальной безопасности Южной Кореи, он добавил, что у северокорейского режима есть желание начать диалог с США.
Успех межкорейских переговоров
КНДР заявила о готовности заморозить ракетно-ядерную программу на время переговоров с США, а Дональд Трамп, в свою очередь, похвалил за это Пхеньян.
Успех межкорейских переговоров
В ответ на это Дональд Трамп поделился своими соображениями: "Думаю, что эти заявления и Южной, и Северно Кореи носят позитивный характер. Мы зашли довольно далеко на уровне риторики, в наших отношениях с Пхеньяном. Полагаю, что если они действительно на деле стремятся к тому, о чем говорят, то это замечательно как для самой Северной Кореи, так и для всего полуострова".
Чиновник, возглавлявший южнокорейскую делегацию на переговорах в Пхеньяне, сообщил, что лидеры обеих стран проведут встречу на высшем уровне в конце апреля. Она станет третьим межкорейским саммитом.
Нынешняя встреча проходила в штаб-квартире Трудовой партии Кореи. В ее рамках состоялись четырехчасовые переговоры с Ким Чен Ыном. 6 марта делегация завершила визит и вернулась в Сеул.