Успех межкорейских переговоров

Пхеньян заявил, что готов заморозить ракетно-ядерную программу на время переговоров с США, также было замечено, что у КНДР имеется стремление сделать Корейский полуостров свободным от атомного оружия. Об этом сообщил руководитель Управления национальной безопасности Южной Кореи, он добавил, что у северокорейского режима есть желание начать диалог с США.