Курнём, брат примат

Посетитель бросает в вольер орангутанга недокуренную сигарету. Примат немедленно поднимает её и докуривает, к радости и смеху зрителей.

Такую сценку снял активист-природозащитник в зоопарке Бандунг в 120 км от Джакарты.

По его словам, человек, очевидно, совершил преступление, но и руководство частного зоопарка также несёт ответственность — за то, что практически не следит за посетителями.

Зоопарк Бандунг — один из крупнейших и популярнейших не только в Индонезии, но и во всей Юго-Восточной Азии, его посещение входит во многие туристические программы.

Однако заведение не раз подвергалось критике защитников природы, которые публиковали свидетельства жестокого и пренебрежительного обращения с животными. В 2016 году зоопарк даже кратковременно кратковременно закрывали по этим причинам.