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Япония

Опасный вулкан Симмоэ

В префектурах Миядзаке и Кагосиме, на территории которых расположен вулкан, введен третий по пятибалльной шкале, уровень опасности.

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Опасный вулкан Симмоэ

Опасный вулкан Симмоэ
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К вулкану Симмоэ, расположенному на юге Японского архипелага, запрещено приближаться на расстояние менее двух километров от кратера.

Опасения дальнейших выбросов вулканических камней и лавы подтверждаются. В близлежащих префектурах Миядзаке и Кагосиме введен третий уровень опасности из пяти возможных.

Вулкан Симмлэ знаменит еще и тем, что в его окрестностях снимали более полувека назад пятый фильм о Джеймсе Бонде "Живешь только дважды".

Извержение повлияло и на авиасообщение.

Были отменены свыше шести десятков рейсов. Аэропорт Кагосима считается вторым по уровню загруженности на острове Кюсю.

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