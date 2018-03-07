К вулкану Симмоэ, расположенному на юге Японского архипелага, запрещено приближаться на расстояние менее двух километров от кратера.
Опасный вулкан Симмоэ
В префектурах Миядзаке и Кагосиме, на территории которых расположен вулкан, введен третий по пятибалльной шкале, уровень опасности.
Опасный вулкан Симмоэ
Опасения дальнейших выбросов вулканических камней и лавы подтверждаются. В близлежащих префектурах Миядзаке и Кагосиме введен третий уровень опасности из пяти возможных.
Вулкан Симмлэ знаменит еще и тем, что в его окрестностях снимали более полувека назад пятый фильм о Джеймсе Бонде "Живешь только дважды".
Извержение повлияло и на авиасообщение.
Были отменены свыше шести десятков рейсов. Аэропорт Кагосима считается вторым по уровню загруженности на острове Кюсю.