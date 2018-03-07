Берлускони: "Я тут за главного"

Бывший премьер-министр и лидер партии "Вперед, Италия" готов взять на себя роль координатора нынешней коалиции. Но поскольку у его партии результаты на выборах оказались хуже, чем у союзника - "Лиги Севера" Маттео Сальвини, у того, кто будет вести переговоры, может быть совсем иная фамилия.