Результат правоцентристской коалиции на выборах - мандат на формирование кабинета министров Италии, как считает бывший премьер и нынешний лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.
Берлускони: "Я тут за главного"
Бывший премьер-министр и лидер партии "Вперед, Италия" готов взять на себя роль координатора нынешней коалиции. Но поскольку у его партии результаты на выборах оказались хуже, чем у союзника - "Лиги Севера" Маттео Сальвини, у того, кто будет вести переговоры, может быть совсем иная фамилия.
Берлускони: "Я тут за главного"
"Наша коалиция стала первой политической силой, это должно стать решающим фактором для начала переговоров по формированию нового правительства. Об этом свидетельствует наша победа. Итог для "Вперед, Италия" мог быть иным, если бы мне позволили участвовать в голосовании в качестве полноценного кандидата. Я уважаю своих соратников и имеющиеся у нас соглашения, я остаюсь лидером своей партии и буду выполнять роль политического координатора действий правого центра. И я выступлю в роли гаранта компактной конфигурации коалиции", - заявил он.
"Вперед, Италия" уступила своему союзнику по коалиции — "Лиге Севера", возглавляемой Маттео Сальвини. И там рассчитывают на амбиции нового лидера, и по факту это не 81-летний Берлускони , а 44-летний Сальвини.