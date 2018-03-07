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Барби - красивая и независимая

У выражения "она похожа на Барби" изменилась коннотация.

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Барби - красивая и независимая

Барби - красивая и независимая
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Накануне Международного женского дня корпорация Mattel выбрала несколько кукол из своей коллекции, чтобы те представляли созвучные духу времени ценности.

Барби сегодня - это кинорежиссер, чемпионка по сноубордингу, ведущий математик исследователь НАСА и художница.

Всего кукол 17, названы они были, если перевести игру слов, "Героини Барби - прежние и новые". Среди обликов героинь Барби - художница Фрида Кало и летчица Амелиа Иахарт. Есть и шеф-повар, француженка Элен Дарроз, и британская спортсменка, первая в мире олимпийская чемпионка по боксу Никола Адамс.

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