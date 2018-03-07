Азия Ардженто: «Я нашла силы благодаря другим женщинам»

Азия Ардженто – не только известная киноактриса, но и общественный деятель. Своим решением рассказать о сексуальном насилии, которому подверглась со стороны Харви Вайнштейна, она оказала важную поддержку движению Me too. По случаю Международного женского дня Ардженто посетила Европарламент, где ответила на вопросы Элены Каваллоне, журналистки Евроньюс.

– Азия Ардженто, вы были одной из первых голливудских актрис, рассказавших о сексуальном насилии, совершённом в прошлом известным продюсером Харви Вайнштеном. Но ваши разоблачения, подхваченные международными СМИ, вызвали неоднозначную реакцию, а порой и жестокую критику. Вас обвиняют в том, что вы молчали все эти годы из-за боязни разрушить свою карьеру. Что вы теперь чувствуете в связи с этим?

– Для меня это стало изрядной встряской, но в то же время и придало мне новых сил. Поскольку, когда вы становитесь жертвой такой несправедливости, у вас остаётся только два варианта: либо вы проваливаетесь в бездну, либо воскресаете, словно феникс, сделавшись ещё сильнее. Хотела бы уточнить, что подобные обвинения звучали только из Италии, в то время как в Соединённых Штатах – когда мы выступили, когда рассказали правду – нам сразу же поверили.

– Жалеете ли вы о том, что выступили с обвинениями? Или, если бы вы могли вернуться в прошлое, сделали бы это снова?

– На меня многие обрушились за мой выбор рассказать правду, но в результате, наконец-то, женщин стали слышать, стали им верить, так что оно того стоило.

– Вы всемирно известная актриса и режиссёр, но женщина, не имеющая подобного статуса, обычная женщина...

– Хотите сказать, что я не обычная женщина? Думаете, я не рисковала потерять работу? Полагаете, что всё это касается лишь индустрии развлечений? Домогательства совершаются повсюду: эта революция касается не только шоу-бизнеса. Это может произойти где угодно, даже здесь, в Европейском парламенте, так что это революция, которая затрагивает каждого, включая и вас.

– Как женщине набраться храбрости, чтобы разоблачить домогательства, которым она подвергается со стороны тех, кто обладает властью?

– Я нашла силы благодаря другим женщинам, в этом и состоит смысл движения Me too: лишь при сочувствии других и понимании, что сопротивление возможно, мы способны набраться смелости осудить монстров, которые пытаются лишить нас нашего человеческого достоинства.

– Многие актрисы рассказали о домогательствах со стороны Вайнштейна, и в Соединённых Штатах проводится сейчас целый ряд расследований по этим делам. По словам адвоката американского продюсера, в случае судебного разбирательства он заявит суду, что секс ради карьеры не считается изнасилованием. Что бы вы ответили на это?

– Столь абсурдные аргументы выдвигают адвокаты этих монстров, а те, конечно, отрицают, что проделывали с женщинами подобное. Но когда сотня женщин рассказывают, что подверглись одним и тем же действиям со стороны того же монстра, одним и тем же образом, то нельзя утверждать, что все они, как говорится, прошли кастинг через постель. Нет, это были самые настоящие домогательства. Скажем, в моём случае – я не получила никакой выгоды от изнасилования, моя карьера не ускорилась благодаря этому монстру. Я с ним больше не работала.

– Вы не раз выражали опасения в отношении Берлускони и мачистского менталитета, который он воплощает. Итальянское общественное мнение часто было «мягким» в отношении бывшего премьера и его сексуальных скандалов. Считаете ли вы, что благодаря вашей деятельности общественное мнение в отношении Берлускони изменилось?

– Берлускони, безусловно, стал символом того, сколь терпимы все в Италии к патриархату, и сколь смешным и нелепым это видится во всём остальном мире. Но, на мой взгляд, это ни смешно, ни нелепо. Берлускони устроил чёрти что в Италии, где всё пропиталось этим мужским шовинизмом. Домогательства стали обычным явлением, и женщины теперь склонны думать, что в какой-то мере это их вина – как этого и хотелось бы мужчинам.

– Азия Ардженто, благодарю вас!

– Спасибо.