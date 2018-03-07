Афины проводят эксгумацию останков бойцов времен Второй мировой войны, чтобы рассказать об их судьбе ныне живущим родственникам. Основные поиски массовых захоронений ведутся в области Корча на юго-востоке Албании, где в 1940-1941 годах греческая армия противостояла итальянской.
База ДНК последних героев
Афины проводят эксгумацию останков бойцов времен Второй мировой войны, чтобы рассказать об их судьбе ныне живущим родственникам.
База ДНК последних героев
Сбор образцов ДНК потомков погибших проводит Военный госпиталь Афин. Арходис Довас потерял на войне отца в возрасте трех лет. На память ему досталась только старая фотография.
"Я лишь хочу возложить цветы к могиле отца и расплакаться", - говорит он.
В лаборатории молекулярной биологии ДНК погибших военнослужащих извлекают из костной ткани и сравнивают с образцами из базы генетического материала предполагаемых родственников.
Всего, по официальным данным, на территории Албании сегодня покоятся до 8 тыс. греческих солдат.