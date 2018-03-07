Вторая с начала марта отставка в Белом доме: на этот раз Дональда Трампа покинул его главный советник по вопросам экономики Гэри Кон. Он заявил, что для него было "большой честью принимать участие в проведении политики экономического роста, выгодной для американского народа", а причины своего ухода не назвал.
Трампа покинул экономический советник
Гэри Кон, советник президента США по вопросам экономики, подал в отставку. Возможной причиной ухода называется его несогласие с введением таможенных пошлин на сталь и алюминий.
Трампа покинул экономический советник
Но в прессу просочилась информация о том, что Кон покинул пост экономического советника из-за разногласий с Трампом по вопросу о введении таможенных пошли на поставки в США стали и алюминия. Изменения, которые президент анонсировал 1 марта, предполагают 25%-й налог на сталь и 10%-й на алюминий.