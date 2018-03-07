Что ждёт французских джихадистов?

Около 300 джихадистов из Франции, среди которых 12 женщин, были убиты на территории Ирака и Сирии за последние четыре года. По данным французского правительства, за это время туда отправились около 1700 выходцев из Франции. 730 взрослых и 500 несовершеннолетних по-прежнему там остаются. Один из погибших французских джихадистов – Сабри Эссид. О его судьбе и о том, что ждёт других джихадистов, журналистка Euronews Лоранс Александрович говорила с Асни Абиди, директором Центра исследований арабского и средиземноморского мира.