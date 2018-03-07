Около 300 джихадистов из Франции, среди которых 12 женщин, были убиты на территории Ирака и Сирии за последние четыре года. По данным французского правительства, за это время туда отправились около 1700 выходцев из Франции. 730 взрослых и 500 несовершеннолетних по-прежнему там остаются. Один из погибших французских джихадистов – Сабри Эссид. О его судьбе и о том, что ждёт других джихадистов, журналистка Euronews Лоранс Александрович говорила с Асни Абиди, директором Центра исследований арабского и средиземноморского мира.
Что ждёт французских джихадистов?
За последние четыре года в Ирак и Сирию отправились около 1700 выходцев из Франции. О судьбе французских джихадистов мы говорили с Асни Абиди, директором Центра исследований арабского и средиземноморского мира.
Что ждёт французских джихадистов?
– Джихадист из Тулузы Сабри Эссид был, по данным французских разведслужб, казнён «радикальным крылом» группировки «Исламское государство» в Сирии. Почему исламисты, будучи в состоянии полного разгрома, стали избавляться от иностранцев? Какова их стратегия?
– Некоторые исламисты, особенно стоящие на классических, традиционных позициях, считают, что виновны в этом разгроме именно иностранцы, прежде всего – европейцы. Поэтому в группировке возникли внутренние конфликты, там сводят теперь счёты. Их неудачи и поражения открыли ящик Пандоры.
– Если джихадисты вернутся во Францию, то какова среди них будет доля раскаявшихся и тех, кто представляет опасность?
– Кто из этих людей раскаялся, а кто просто не сумел осуществить свои террористические планы? Для ответа на этот вопрос крайне важно, чтобы ими занялась полиция, службы безопасности и психологи. Нам известно, сколько человек осталось, это большое число для Франции, но мы не знаем, сколько их присоединилось к другим террористическим организациям, сколько отправилось в Турцию, поэтому Франция по-прежнему сохраняет бдительность в отношении сотен джихадистов, которые сегодня уходят из-под внимания разведывательных служб.