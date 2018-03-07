Из-за Косова в Европе отстают часы

С января этого года жители 25 европейских стран стали замечать, что их электронные часы, встроенные в бытовую технику, идут медленнее, постепенно наращивая отставание. Это вызвано отклонением от частоты энергетической сети в 50 герц или 50 циклов в секунду, которую они используют. Когда частота падает непрерывно в течение длительного времени, возникают проблемы.