С января этого года жители 25 европейских стран стали замечать, что их электронные часы, встроенные в бытовую технику, идут медленнее, постепенно наращивая отставание. Это вызвано отклонением от частоты энергетической сети в 50 герц или 50 циклов в секунду, которую они используют. Когда частота падает непрерывно в течение длительного времени, возникают проблемы.
Из-за Косова в Европе отстают часы
С января этого года жители 25 европейских стран стали замечать, что их электронные часы, встроенные в бытовую технику, идут медленнее, постепенно наращивая отставание.
Из-за Косова в Европе отстают часы
Эксперты считают, что отклонение вызвано нехваткой необходимой энергии, которая на сегодня составляет 113 гигаватт-часов.
"Это проблема дисбаланса в Юго-Восточной Европе, в одном конкретном регионе. Дисбаланс между производством энергии и спросом приводит к тому, что частота в межсоединительной сети падает и это замедляет работу часов, которые регулируются электрической частотой ", - говорит директор по коммуникациям Entso-E Клер Камю.
Эксперты отмечают, что Косово, по всей вероятности - умышленно, поставляет недостаточно тока в общеевропейские сети, пытаясь таким образом оказать давление на ЕС и добиться помощи на обновление энергетической инфраструктуры. Это вызывает дефицит. Покрыть его могла бы мощная в энергетическом плане Сербия, но отказывается это делать из-за сложных политических отношений с Приштиной. Не торопятся на выручку и такие энергогиганты, как Франция и Германия. Им по силам покрыть недостачу, но они не хотят за это платить.