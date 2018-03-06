В Венгрии в преддверии Международного женского дня благотворительные организации решили поддержать женщин, которые волею судьбы оказались без дома и вынуждены жить на улице.
8 марта - день солидарности: как помочь бедным?
Благотворительные организации решили помочь бездомным женщинам по случаю Международного женского дня, в том числе раздав им нижнее бельё
8 марта - день солидарности: как помочь бедным?
В соцсетях началась кампания по сбору одежды и предметов первой необходимости. На призыв откликнулись не только простые граждане, но также частные компании и предприниматели.
"Зимой нам часто жертвуют и приносят верхнюю одежду. И это, конечно, правильно. Но не стоит забывать, что бездомные люди, особенно женщины, нуждаются в теплом нижнем белье. И очень часто они этого просто лишены", - говорит Каталин Дароци, работающая в приюте для бездомных в Будапеште.
Сбором одежды специально к 8 марта занимаются волонтеры, многие из которых участвуют в благотворительности впервые. Журналисты euronews пообщались с сотрудниками небольшой частной компании в Будапеште, которые откликнулись на призыв помочь бездомным женщинам.
"Мы собираем вещи прямо в нашем офисе. При этом мы координируем наши усилия с другими волонтерами. Потом мы займемся доставкой непосредственно в приюты. Я считаю, что Международный женский день - это хороший повод напомнить, что многие женщины нуждаются в поддержке", - рассказал Миклон Бан, директор небольшого бюро переводов в Будапеште.