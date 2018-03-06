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Италия

Поствыборная политическая ситуация: реакция граждан

Корреспондент Евроньюс поговорил с жителями Рима.

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Поствыборная политическая ситуация: реакция граждан

Поствыборная политическая ситуация: реакция граждан
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Жители Рима реагируют на новую политическую ситуацию, возникшую в результате воскресных выборов, на которых политические силы, которые сменяли друг друга у власти с 1990-х гг, уступили позиции антисистемным евроскептическим партиям.

– Все это очень тревожно и заставляет задуматься о фундаментальных причинах недовольства. Со стороны мы выглядим не очень хорошо.

Джоя Сальватори, Евроньюс: Каково, по-вашему, будущее Италии и Европы?

– Не знаю как насчет Европы, но для Италии я не жду ничего хорошего. Надеюсь, что когда-нибудь мы вновь поднимем головы, но сейчас здесь левые все развалили. Я сам сторонник левых, поэтому я переживаю очень большой дискомфорт.

Джоя Сальватори: Что бы вы сказали вообще о будущем Европы, чего вы ждете?

– Избавления от евро. Если не будет евро, вернутся старые добрые времена. Экономика снова начнет расти. Сейчас люди получают пенсию в 400 евро. Что же это такое? Так жить невозможно.

Journalist name • Yury Smirnov

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