Жители Рима реагируют на новую политическую ситуацию, возникшую в результате воскресных выборов, на которых политические силы, которые сменяли друг друга у власти с 1990-х гг, уступили позиции антисистемным евроскептическим партиям.
Поствыборная политическая ситуация: реакция граждан
Корреспондент Евроньюс поговорил с жителями Рима.
Поствыборная политическая ситуация: реакция граждан
– Все это очень тревожно и заставляет задуматься о фундаментальных причинах недовольства. Со стороны мы выглядим не очень хорошо.
Джоя Сальватори, Евроньюс: Каково, по-вашему, будущее Италии и Европы?
– Не знаю как насчет Европы, но для Италии я не жду ничего хорошего. Надеюсь, что когда-нибудь мы вновь поднимем головы, но сейчас здесь левые все развалили. Я сам сторонник левых, поэтому я переживаю очень большой дискомфорт.
Джоя Сальватори: Что бы вы сказали вообще о будущем Европы, чего вы ждете?
– Избавления от евро. Если не будет евро, вернутся старые добрые времена. Экономика снова начнет расти. Сейчас люди получают пенсию в 400 евро. Что же это такое? Так жить невозможно.