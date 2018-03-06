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США

Сага об украденном "Оскаре"

У актрисы Фрэнсис Макдорманд украли "Оскар", который она получила за главную роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

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Сага об украденном "Оскаре"

Сага об украденном "Оскаре"
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Церемония вручения "Оскаров" вновь не обошлась без скандалов. Актриса Фрэнсис Макдорманд чуть не лишилась своей награды, которая была вручена ей за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

На вечеринке, устроенной после официальной церемонии, у актрисы украли ее "Оскар". Вором оказался некто Терри Брайант, который сумел затесаться среди звезд кино.

Позже мужчина смог беспрепятсвенно уйти с вечеринки и даже попозировал со статуэткой перед камерами. Он также записал видео, на котором хвастается наградой, и выложил его в "Фейсбуке". При этом Брайанта не смутило, что на статуэтке написано - "Оскар" лучшей актрисе.

После жалобы Фрэнсис Макдорманд полиция оперативно задержала вора-мифомана, а награда была возвращена законной владелице.

90-я церемония вручения премии "Оскар" состоялась в Лос-Анджелесе в воскресенье.