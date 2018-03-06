В годовщину смерти Сталина сторонники его режима возложили венки на могилу своего вождя у Кремлевской стены. Процессию возглавлял лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов.
Смерть Сталина
В годовщину смерти сторонники идей сталинизма возложили венки на могилу Иосифа Сталина.
Смерть Сталина
Тело Сталина было вынесено из мавзолея когда был разоблачен культ личности этого советского лидера, и достоянием гласности стали преступления, совершенные за время его правления.
Иосиф Сталин возглавлял СССР на протяжении более, чем 30 лет.
Популярность этой фигуры в России возрастает. Это связано, как считают социологи, главным образом, с тем, что именно Сталин был главнокомандующим в течение Второй мировой войны.