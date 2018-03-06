Бывший советник избирательного штаба Дональда Трампа Сэм Нанберг заявил, что собирается проигнорировать повестку в суд, которой спецпрокурор Роберт Мюллер вызывает его для дачи показаний Большому жюри.
Сэм Нанберг игнорирует Роберта Мюллера
Экс-советник предвыборного штаба Трампа заявил, что не собирается являться по повестке для дачи показаний.
Сэм Нанберг игнорирует Роберта Мюллера
В расследовании, получившем название "раша-гейт" (Russiagate), речь в котором идет о возможном сговоре между предвыборным штабом Трампа и Москвой, уже имеются, по меньшей мере, полтора десятка тех, кому предъявлено обвинение.
Сам Нанберг заявил следующее: "Думаю, что нет дыма без огня, и что-то такое в период избирательной кампании наверняка имело место".
Нанберг начал работать с Трампом семь лет назад, и стал одним из первых политических советников нынешнего американского президента.
Белый дом отозвался на слова Сэма Нанберга комментарием.
"Подобное поведение абсолютно неправильно", - заявила Cара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома.
"А с какой стати Бобу Мюллеру нужно рыться в моих имейлах, когда там речь идет о клипах, которые я посылал Стивену Бэннону, и еще мы злословили?" - так ответил Нанберг на вопрос прессы в одном из интервью.
Расследование о возможном вмешательстве России в предвыборный процесс в США было возбуждено в прошлом году, тогда же и был назначен специальный прокурор. Россия эти обвинения отвергает. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что никакого сговора между его предвыборным штабом и Москвой не было.