В Кремле «не располагают информацией» по поводу возможного отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, произошедшего накануне в английском городе Солсбери.
Дело отравленного экс-офицера ГРУ: реакция Москвы
В Кремле прокомментировали инцидент с Сергеем Скрипалем - бывшим полковником ГРУ, который отравлен "неизвестным веществом" в английском городе Солсбери.
Дело отравленного экс-офицера ГРУ: реакция Москвы
Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Сейчас мы видим, что произошла подобная трагическая ситуация, но, тем не менее, мы не располагаем информацией, что могло стать причиной и чем занимался этот человек, с чем это может быть связано», - заявил он в интервью журналистам.
На просьбу прокомментировать появившиеся подозрения в причастности Москвы к случившемуся, Дмитрий Песков сказал: «Не могу прокомментировать, собственно, это называется "они себя долго ждать не заставили", говоря по-русски. Понимаю, что это тяжело перевести на английский, но тем не менее...».
Кроме того, Дмитрий Песков сообщил, что Великобритания пока не обращалась к российской стороне с предложением о сотрудничестве в расследовании, но «Москва всегда открыта к взаимодействию», - добавил он.