Дело Скрипаля: Лондон грозит Кремлю

Официальный Лондон грозиn России жесткими ответными мерами, если подтвердятся подозрения о причастности Москвы к инциденту с Сергеем Скрипалем.

Бывший полковник ГРУ, а также его дочь были найдены в бессознательном состоянии на улице британского городка Солсбери в минувшее воскресенье. По предварительным данным, они могли быть отравлены неизвестным веществом.

И вновь рука Москвы?

Пока следствие продолжается, но власти Великобритании уже открыто сравнивают этот инцидент с отравлением Литвиненко в 2006 году. Тогда в отношениях между Лондоном и Москвой наступил серьезный кризис, Великобритания выслала нескольких сотрудников посольства РФ, а также ввела санкции в отношении ряда российских компаний.

"Пока еще слишком рано делать какие-либо выводы, но если подозрения подтвердятся, то я хочу заверить, британское правительство примет жесткие ответные шаги", - заявил Борис Джонсон во вторник, выступая в Палате общин.

"Если подозрения, которые есть у обеих палат, подтвердятся, то тогда мы будем вынуждены снова обратить внимание на наш санкционный режим и другие меры, которые мы можем применить", - добавил британский министр.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не располагает информацией о том, с чем может быть связан инцидент вокруг экс-полковника ГРУ. По его словам, Россия не получала просьб о сотрудничестве в расследовании этого инцидента, но Москва всегда открыта к взаимодействию.

Кто такой Скрипаль

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ в декабре 2004 года. В ходе следствия выяснилось, что во время службы в армии в 1995 году он был завербован разведкой Великобритании, которой передавал сведения, составляющие государственную тайну.

Суд приговорил Скрипаля к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима, а также лишил звания и госнаград.

Но в июле 2010 года Россия и США произвели обмен лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. Согласно договоренности, достигнутой Службой внешней разведки России и ЦРУ, из США в РФ были депортированы 10 российских граждан. Россия же передала США отбывающих наказание четырех граждан РФ, среди которых был Скрипаль.

Позже Скрипаль вместе с семьей обосновался в Соединенном Королевстве.