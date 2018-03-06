Самолёт Минобороны РФ АН-26 потерпел крушение при заходе на посадку. На его борту находились 39 военнослужащих, включая шесть членов экипажа. Все они погибли. В числе жертв — 26 офицеров, в том числе генерал-майор.
В Сирии разбился военный самолёт, погибли люди
В Сирии при заходе на посадку потерпел крушение российский транспортный самолет, 39 военнослужащих погибли
В Сирии разбился военный самолёт, погибли люди
Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, около 3 часов дня МСК. Самолет столкнулся с землей, не долетев примерно 500 метров до взлетно-посадочной полосы.
По данным российского оборонного ведомства, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. "По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", прокомментировали в Минобороны.
Создана комиссия по изучению причин катастрофы.