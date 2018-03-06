ООН: этнические чистки в отношении рохинджа продолжаются

"Этнические чистки" в отношении мусульман рохинджа продолжаются в Мьянме. С таким обвинением во вторник выступил Эндрю Гилмор - помощник Генерального секретаря ООН по правам человека. Он заявил в частности, что власти этой страны проводят политику "запугивания и организованного голода" с тем, чтобы вынудить рохинджа бежать в соседнюю Республику Бангладеш. По данным объединенных наций, с августа прошлого года Мьянму покинули более 700 тысяч человек.