"Этнические чистки" в отношении мусульман рохинджа продолжаются в Мьянме. С таким обвинением во вторник выступил Эндрю Гилмор - помощник Генерального секретаря ООН по правам человека. Он заявил в частности, что власти этой страны проводят политику "запугивания и организованного голода" с тем, чтобы вынудить рохинджа бежать в соседнюю Республику Бангладеш. По данным объединенных наций, с августа прошлого года Мьянму покинули более 700 тысяч человек.
ООН: этнические чистки в отношении рохинджа продолжаются
Об этом заявил заместитель генсека ООН Эндрю Гилмор, уточнив, что в Бангладеш из Мьянмы бежали уже 700 тысяч человек
ООН: этнические чистки в отношении рохинджа продолжаются
"В настоящее время их не только продолжают убивать, насиловать, выгонять с насиженных мест, угрожать им, но - более того - речь идет о систематической политике уничтожения их жизненного пространства", - заявил Эндрю Гилмор в крупнейшем лагере беженцев рохинджа Кокс-Базар в Бангладеш.
Несмотря на призывы ООН к правительству Мьянмы обеспечить гуманитарный доступ в штат Ракхайн - место компактного проживания этой мусульманской народности - это не было сделано.
Силовую операцию в отношении рохинджа правительство Аун Сан Су Чжи объясняет необходимостью
дать ответ на вылазки мусульманских экстремистов в августе прошлого года, когда в столкновениях погибли, по официальным данным, свыше 400 человек.
Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны. ВРакхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.