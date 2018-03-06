Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" стали первыми четвертьфиналистами футбольной Лиги чемпионов.
"Реал" и "Ливерпуль" первыми вышли в четвертьфинала
Следующие две команды- участницы четвертьфинала определятся в среду
"Реал" и "Ливерпуль" первыми вышли в четвертьфинала
Подопечные Зинедина Зидана и в ответном матче в готсях были сильнее французского "Пари Сен-Жермен", победив со счетом 2 : 1. Интригу в этом противостоянии на пятьдесят второй минуте снял португальский форвард Криштиану Роналду, удром головой замкнувший передачу с левого фланга. Хозяева вскоре отыгрались усилиями Эдинсона Кавани, но последнее слово все же было за мадридцами: точку в игре поставил Каземиро.
В соперничестве "Ливерпуля" и "Порту" все было решено еще две недели назад, когда английский клуб разгромил соперников со счетом 5 : 0. В ответной встрече на своем поле команда Юргена Клоппа довольствовалась ничейным результатом 0 : 0.