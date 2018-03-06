Парижская неделя дефиле заканчивается. Её главной тенденцией стал отказ от короткого и облегающего, и практически все дизайнеры, включая Джамбатисту Валли, сделали акцент на свободном силуэте. Царила и макси длина.
Возвращение Поля Пуаре
На закрывающейся во вторник неделе парижских дефиле была представлена коллекция возрожденного дома гениального французского кутюрье ХХ века.
Возвращение Поля Пуаре
Вторая тенденция - "этника". Если на показе Валли эта тема была среди прочих, то на подиуме, где представили коллекцию возрожденного дома Поля Пуаре, этот тренд, как и во времена великого кутюрье, стал основным.
Дом Hermès провозгласил, что коричневый и его оттенки - новый черный, а Стелла Маккартни вновь подтвердила свою приверженность романтическому стилю.