Бразильские следователи заявили в понедельник, что компания Brasil Foods, крупнейший в мире производитель мяса птицы, сознательно нарушала гигиенические стандарты с 2012 г. и эта практика могла продолжаться и в 2017 г.
Мясной скандал набирает обороты
Расследование нарушений санитарно-гигиенических норм в Brasil Foods привело к новым разоблачениям и арестам.
Мясной скандал набирает обороты
Федеральное расследование нарушений в Brasil Foods под кодовым названием "Немощная плоть" (Operação Carne Fraca) продолжается уже год.
Неделю назад суд выдал ордер на арест двух бывших руководителей компании, в понедельник были задержаны еще около 10 подозреваемых. Задержания производились в пяти бразильских штатах.
Александр Кампош да Сильва, координатор в Главной санитарно-гигиенической инспекции Бразилии: "Мы обнаружили отсутствие в ряде случаев результатов анализов на наличие сальмонелл, а также несколько случаев подмены результатов".
После начала скандала многие страны закрыли свой рынок для продукции Brasil Foods. В том числе Европейский союз, на который приходится 80% экспорта компании. В следствие этих мер Brasil Foods потеряла за прошлый год 369 млн долларов. После обнародования в понедельник новых обвинений акции компании потеряли 17% своей стоимости.