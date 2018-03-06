В Пхеньяне состоялась встреча делегации Южной Кореи с Ким Чен Ыном.
Сеул - Пхеньян: дружба навек?
В столице Северной Кореи состоялась межкорейская встреча, посвященная нормализации двусторонних отношений.
Сеул - Пхеньян: дружба навек?
Сеул представлял специальный посланник южнокорейского президента . По сообщению северокорейских СМИ, был проведен обмен мнениями по вопросам смягчения напряженности на Корейском полуострове и развития двусторонних отношений, включая в том числе возможную встречу руководителей двух Корей.
В числе тех, кто входил в сеульскую делегацию, были руководитель разведывательного ведомства Со Хун и советник президента по вопросам безопасности Чон Ый Ён. Последний поддерживает тесные контакты со своим американским коллегой Гербертом Макмастером.