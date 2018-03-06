Массовые демонстрации под лозунгами "Против возвращения старых порядков!" и "Не допустим коммунистов к власти!" прошли в Праге и ряде городов Чехии и на этом фоне коммунист Зденек Ондрачек, служивший во времена социалистической Чехословакии в спецназе по разгону демонстраций, объявил во вторник, что покидает пост главы комитета, осуществляющего контроль за деятельностью национальных спецслужб.
"Не допустим коммунистов к власти!"
Массовые манифестации в Чехии против избрания на высокий парламентский пост члена коммунистической партии, принимавшего участие в подавлении демонстрации во время "бархатной революции".
"Не допустим коммунистов к власти!"
В столице в митинге приняли участие свыше десяти тысяч человек. На Вацлавскую площадь также пришли представители правых политических партий республики. Манифестанты, среди которых преобладала молодежь, призвали к отставке премьер-министра Андрея Бабиша.
Впервые после падения коммунизма в Чехии на такую высокую должность избран коммунист.
В минувшую пятницу Зденек Ондрачек стал главой комитета с третьей попытки после трех месяцев обсуждений. Кроме коммунистов, "за" голосовали представители правящего правоцентристского движения АНО, располагающего крупнейшей депутатской фракцией.
Местные СМИ говорят о закулисной договоренности между АНО и коммунистами: возглавляющий партию АНО премьер Бабиш подозревается в злоупотреблениях с дотациями из фондов Евросоюза и ему нужна поддержка в высшем законодательном органе правительства.
В ходе дебатов перед голосованием Ондрачек не выразил сожалений по поводу своего прошлого и сказал: "Кто из вас без греха, пусть первый бросит в меня камень".