Массовые демонстрации под лозунгами "Против возвращения старых порядков!" и "Не допустим коммунистов к власти!" прошли в Праге и ряде городов Чехии и на этом фоне коммунист Зденек Ондрачек, служивший во времена социалистической Чехословакии в спецназе по разгону демонстраций, объявил во вторник, что покидает пост главы комитета, осуществляющего контроль за деятельностью национальных спецслужб.