Lamborghini: итальянская компания смотрит в будущее

Клаудио Росмино, Евроньюс: Добро пожаловать на Евроньюс, господин Доменикали! Ведущие производители автомобилей собрались в эти дни в Женеве на 88-й международный автосалон. Со стендом Lamborghini связывают большие ожидания, вы можете представить нам главные новинки?

Стефано Доменикали, генеральный директор Lamborghini: Одна из главных наших новинок - модель Уракан Перформант спайдер, новый член семьи Ламборгини, которая в этом году поплнит ряды суперкаров, это легкая версия кабриолет. Но главная наша новинка - кроссовер Урус, который находится

у меня за спиной и уже пользуется на этом автосалоне огромным успехом.

Клаудио Росмино, Евроньюс: 2017-й стал еще одним рекордным годом с точки зрения продаж. Какие задачи вы ставите перед собой в ближайшие годы и каковы ваши инвестиционные приоритеты?

Стефано Доменикали, генеральный директор Lamborghini: Мы надеемся побить наш рекорд и реализовать в наступившем году более 5 тысяч автомобилей (для сравнения в прошлом году

Ламборгини реализовала 3 тысячи 800 автомобилей). В 2019-м мы планируем удвоить этот результат. Для нашей марки сейчас наступил период активного роста, не только с точки зрения прибыли (в прошлом году наш оборот превысил миллиард евро), но и с точки зрения восприятия нашей марки.

Клаудио Росмино, Евроньюс: На каком рынке ваши машины пользуется наибольшим спросом?

Стефано Доменикали, генеральный директор Lamborghini: Приоритетеный для нас рынок - это США, треть наших автомобилей продается именно там. На втором месте - Япония, на третьем - Великобритания.

Клаудио Росмино, Евроньюс: А каковы ваши планы в том, что касается электродвигателей и гибридов?

Стефано Доменикали, генеральный директор Lamborghini: Следующим практическим шагом для нас станет переход на гибридные двигатели. Мы намерены развивать эту технологию на наших фирменных мощных двигателях - V12 и V10.

Клаудио Росмино, Евроньюс: А что Ламборгини делает для того, чтобы поддерживать "итальянский стиль", ведь компанией сегодня владеет концерн Volkswagen ?

Стефано Доменикали, генеральный директор Lamborghini: Первое условие - это достаточные средства, что зависит от наших инвесторов и акционеров. Второе - тот факт, что наш завод по-прежнему находится в итальянской деревне Сант’Агата Болоньезе . Ламборгини - компания с истинно итальянскими корнями, но при этом смотрящая в будущее!"

Клаудио Росмино, Евроньюс: Мистер Доменикали, спасибо за интервью нашему телеканалу!

Стефано Доменикали, генеральный директор Lamborghini: И вам спасибо!